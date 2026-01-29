Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Falsche Telekom-Mitarbeiter - Betrugsversuch an Seniorin (0024352/2026)

Altenburg (ots)

Rositz. Am Mittwochnachmittag gaben sich zwei bislang unbekannte Männer in der Zechauer Straße als Telekom-Mitarbeiter aus und verschafften sich unter diesem Vorwand Zutritt zur Wohnung einer 97-jährigen Frau. Im weiteren Verlauf ließen sich die Täter die Kreditkartendaten der Seniorin mitteilen. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zu keinem Vermögensschaden. Die Kreditkarte wurde vorsorglich gesperrt. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Betruges und warnt erneut davor, unbekannte Personen in die Wohnung zu lassen oder sensible Daten preiszugeben. (DL)

