LPI-G: (LK ABG) PKW entwendet
Altenburg (ots)
Meuselwitz. Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zum Mittwoch im Bereich der Straße Am Auholz einen Pkw Mazda im Zeitraum von 02:30 Uhr bis 04:30 Uhr. Der Wert des Fahrzeugs wird mit 15.000 bis 20.000 Euro geschätzt. Die Polizei Altenburger Land hat die Ermittlungen aufgenommen und fahndungsrelevante Maßnahmen eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich über Telefon 03447 471-0 zu melden. (DL)
