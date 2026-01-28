PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) PKW entwendet

Altenburg (ots)

Meuselwitz. Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zum Mittwoch im Bereich der Straße Am Auholz einen Pkw Mazda im Zeitraum von 02:30 Uhr bis 04:30 Uhr. Der Wert des Fahrzeugs wird mit 15.000 bis 20.000 Euro geschätzt. Die Polizei Altenburger Land hat die Ermittlungen aufgenommen und fahndungsrelevante Maßnahmen eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich über Telefon 03447 471-0 zu melden. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 28.01.2026 – 08:25

    LPI-G: (LK GRZ) Sachbeschädigung am Fahrzeug

    Greiz (ots) - Greiz. Am 27.01.2026 gegen 22:45 Uhr setzte sich eine 40-jährige, psychisch auffällige Frau auf ein in der Adelheidstraße abgeparkten PKW und brach dessen Antenne ab. Der Eigentümer informierte die Polizei, welche die Frau in Gewahrsam nahm und einer medizinischer Versorgung zuführte. Gegen die Frau wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. (BF) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 15:15

    LPI-G: (G) Polizeieinsatz an Grundschule (0022718/2026)

    Gera (ots) - Gera. Am Dienstagvormittag, den 27.01.2026, kam es gegen 10:25 Uhr zu einem größeren Polizeieinsatz an einer Grundschule im Ostviertel der Stadt. Hintergrund war die Mitteilung des Schulsekretariats, wonach ein Schüler beim Blick aus einem Fenster eine männliche Person mit einer mutmaßlichen Langwaffe im Bereich der Schule wahrgenommen haben soll. Die umgehend eingeleiteten Fahndungs- und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren