LPI-G: (LK GRZ) Sachbeschädigung am Fahrzeug
Greiz (ots)
Greiz. Am 27.01.2026 gegen 22:45 Uhr setzte sich eine 40-jährige, psychisch auffällige Frau auf ein in der Adelheidstraße abgeparkten PKW und brach dessen Antenne ab. Der Eigentümer informierte die Polizei, welche die Frau in Gewahrsam nahm und einer medizinischer Versorgung zuführte. Gegen die Frau wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. (BF)
