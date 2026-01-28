PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Sachbeschädigung am Fahrzeug

Greiz (ots)

Greiz. Am 27.01.2026 gegen 22:45 Uhr setzte sich eine 40-jährige, psychisch auffällige Frau auf ein in der Adelheidstraße abgeparkten PKW und brach dessen Antenne ab. Der Eigentümer informierte die Polizei, welche die Frau in Gewahrsam nahm und einer medizinischer Versorgung zuführte. Gegen die Frau wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. (BF)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

