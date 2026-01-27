Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Öffentlichkeitsfahndung zu Parfümdieben (0267875/2025)

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Gera (ots)

Gera. Am Dienstag, den 14.10.2025 betrat eine Gruppe von vier Beschuldigten unmittelbar nacheinander ein Drogeriegeschäft in der Schloßstraße in Gera und entwendete dort insgesamt 17 Parfümflakons verschiedener Hersteller im Gesamtwert von 3.316,35 Euro. Danach verließen alle Beschuldigten nacheinander das Ladengeschäft. Der letzte in der Reihe flüchtete, nach Ansprache durch eine Mitarbeiterin, besonders flinken Fußes und verlor dabei einen Flakondeckel. Die Polizei Gera erbittet Hinweise zur Identität der abgebildeten Personen, die unter Telefon 0365 829-0 zum Bezugszeichen 0267875/2025 entgegengenommen werden. (DL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell