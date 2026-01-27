PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Mehrfach ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Gera (ots)

Gera. Am 27.01.2026 gegen 00:11 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Schwarzburgstraße in Gera einen 23-jährigen Mann, der einen VW Passat führte, ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Bereits am 26.01.2026 gegen 22:40 Uhr war in Gera ein 26-jähriger Audi-Fahrer kontrolliert worden, der ebenfalls keine Fahrerlaubnis besaß. Zudem reagierte ein durchgeführter Drogentest positiv auf Cannabis. In beiden Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Straf- sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 27.01.2026 – 08:22

    LPI-G: (G) Körperverletzung und Bedrohung auf Spielplatz (0022328/2026)

    Gera (ots) - Gera. Am Montagabend kam es auf einem Spielplatz in der Heinrichstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen. Ein 14-Jähriger wurde dabei leicht verletzt, nachdem er von einem unbekannten Täter geschlagen worden war. Im weiteren Verlauf mischte sich der 21-jährige Bruder des Jugendlichen ein, stieß einen Beteiligten ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 08:20

    LPI-G: (LK ABG) Frontalzusammenstoß auf der B7 (0022269/2026)

    Altenburg (ots) - Untschen. Am 26.01.2026 gegen 16:11 Uhr ereignete sich auf der B7 in Fahrtrichtung Ronneburg, im Bereich des Abzweigs Tannefeld, ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 39-jährige VW-Fahrerin wich einem kurz zuvor geschehenen Kleinunfall aus und geriet dabei auf die Gegenfahrbahn. In der Folge kam es zur frontalen Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 08:16

    LPI-G: (LK ABG) Auto rutscht gegen E-Scooter-Fahrer und flieht von der Unfallstelle (0021928/2026)

    Altenburg (ots) - Altenburg. Am 26.01.2026 gegen 05:50 Uhr kam es an der Kreuzung Brauhausstraße / Schmöllnsche Landstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer verlor aufgrund von Straßenglätte die Kontrolle über seinen dunklen Honda Civic und stieß gegen einen im Kreuzungsbereich wartenden E-Scooter. Der 47-jährige Nutzer des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren