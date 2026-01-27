Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Körperverletzung und Bedrohung auf Spielplatz (0022328/2026)

Gera (ots)

Gera. Am Montagabend kam es auf einem Spielplatz in der Heinrichstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen. Ein 14-Jähriger wurde dabei leicht verletzt, nachdem er von einem unbekannten Täter geschlagen worden war. Im weiteren Verlauf mischte sich der 21-jährige Bruder des Jugendlichen ein, stieß einen Beteiligten und soll anschließend ein Küchenmesser gezogen und die Gruppe bedroht haben. Ein Messer konnte vor Ort nicht aufgefunden werden. Die Polizei erteilte Platzverweise, führte Gefährderansprachen durch und leitete entsprechende Ermittlungsverfahren ein. (DL)

