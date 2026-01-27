LPI-G: (LK GRZ) Vermisster 79-Jähriger aus Weida wohlbehalten zurück
Greiz (ots)
Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem 79-Jährigen Vermissten aus Weida ist beendet. Er kehrte selbstständig und wohlbehalten in die eheliche Wonung zurück. Die Polizei Gera bedankt sich für die Mitsuche und die eingegangenen Hinweise. (DL)
