Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Feuer im Treibhaus
Meinerzhagen (ots)
Auf dem Felde geriet gestern gegen 13.50 Uhr ein kleines Treibhaus hinter einer Garage in Brand. Durch das Feuer wurde auch das Garagenhaus beschädigt. Die Kripo ermittelt zur Brandursache hinsichtlich einer möglichen Brandstiftung. Hinweise dazu nimmt die Wache in Meinerzhagen unter Telefon 02354/91990 entgegen. (lubo)
