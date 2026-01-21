Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 18-Jähriger ohne Fahrerlaubnis flieht vor Polizeikontrolle

Plettenberg (ots)

Am Dienstag, kurz vor Mitternacht, wurde an der Lennestraße ein 18 Jahre alter Plettenberger in einem 3er BMW mit knapp über 60 km/h bei erlaubtem Tempo 50 gemessen. Anstatt den Anhaltezeichen der Polizei Folge zu leisten, beschleunigte er und fuhr über die Gegenspur an den Beamten vorbei in Richtung Eiringhausen. Nach wenigen hundert Metern kam der Wagen er an der Lennestraße vor einer Hauswand zum Stehen. Der Fahrer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Wie sich herausstellte, hat er keine Fahrerlaubnis. Nun wird gegen ihn wegen einer Verkehrsgefährdung ermittelt. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. (lubo)

