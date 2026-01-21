PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 18-Jähriger ohne Fahrerlaubnis flieht vor Polizeikontrolle

Plettenberg (ots)

Am Dienstag, kurz vor Mitternacht, wurde an der Lennestraße ein 18 Jahre alter Plettenberger in einem 3er BMW mit knapp über 60 km/h bei erlaubtem Tempo 50 gemessen. Anstatt den Anhaltezeichen der Polizei Folge zu leisten, beschleunigte er und fuhr über die Gegenspur an den Beamten vorbei in Richtung Eiringhausen. Nach wenigen hundert Metern kam der Wagen er an der Lennestraße vor einer Hauswand zum Stehen. Der Fahrer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Wie sich herausstellte, hat er keine Fahrerlaubnis. Nun wird gegen ihn wegen einer Verkehrsgefährdung ermittelt. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

  • 21.01.2026 – 08:16

    POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

    Meinerzhagen (ots) - Ort Haumchermühle L 539 Zeit 20.01.2026, 09:52 Uhr bis 16:15 Uhr Art der Messung: ESO Gemessene Fahrzeuge 2005 Verwarngeldbereich 98 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 32 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 111 km/h 70 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde OE (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 06:11

    POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

    Meinerzhagen (ots) - Messstelle Meinerzhagen-Haumchermühle L 539, Zeit 20.01.2026, 9:52 bis 16:15 Uhr, Art der Messung: ESO, Gemessene Fahrzeuge 2005, Verwarngeldbereich 98, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 32, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 111 statt 70 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde OE. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 13:58

    POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

    Lüdenscheid (ots) - 1. Messstelle Ort Lüdenscheid-Brügge, Halverstraße Zeit 20.01.2026, 07:29 Uhr bis 09:00 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 608 Verwarngeldbereich 10 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 65 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Pkw Zulassungsbehörde MK 2. Messstelle Ort ...

    mehr
