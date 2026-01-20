Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung
Lüdenscheid (ots)
1. Messstelle
Ort Lüdenscheid-Brügge, Halverstraße Zeit 20.01.2026, 07:29 Uhr bis 09:00 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 608 Verwarngeldbereich 10 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 65 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Pkw Zulassungsbehörde MK
2. Messstelle
Ort Halver, Langenscheid Zeit 20.01.2026, 09:25 Uhr bis 12:14 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 136 Verwarngeldbereich 22 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 58 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Pkw Zulassungsbehörde BN
