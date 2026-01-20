PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

Lüdenscheid (ots)

1. Messstelle

Ort Lüdenscheid-Brügge, Halverstraße Zeit 20.01.2026, 07:29 Uhr bis 09:00 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 608 Verwarngeldbereich 10 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 65 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Pkw Zulassungsbehörde MK

2. Messstelle

Ort Halver, Langenscheid Zeit 20.01.2026, 09:25 Uhr bis 12:14 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 136 Verwarngeldbereich 22 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 58 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Pkw Zulassungsbehörde BN

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

  • 20.01.2026 – 09:52

    POL-MK: Spiegel abgetreten - Radlader beschädigt

    Lüdenscheid (ots) - Am Montagabend stellte eine Zeugin an der Mozartstraße an sieben Fahrzeugen abgetretene Außenspiegel fest. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise. Am Stadtpark wurde zudem ein gemieteter Radlader beschädigt. Zwischen Samstagnachmittag und Montagfrüh wurde das Baufahrzeug von Unbekanntem demoliert, die Tür wurde beschädigt und es lagen Lachgasflaschen auf dem Boden. ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 09:51

    POL-MK: Einbrechertrio überrascht

    Kierspe (ots) - Eine Seniorin an der Bachstraße überraschte ein Einbrechertrio an ihrem Wohnhaus. Am Montagmorgen um 2 Uhr hörte sie Geräusche an der Haustür. Jemand hantierte in ihrem Schloss. Die Dame täuschte ein Telefonat vor und verscheuchte so die Unbekannten, die zu Dritt in einen Pkw an der Straße stiegen und im Schutze der Dunkelheit davonfuhren. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich zu melden unter Telefon 02354/91990. (lubo) Rückfragen von ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 09:48

    POL-MK: Viel Geld verloren durch Tätigkeit als Produkt-Bewerterin

    Werdohl (ots) - Eine 37-jährige Werdohlerin hat durch ein vermeintlich lukratives Jobangebot im Internet eine fünfstellige Geldsumme verloren. Sie entdeckte das Angebot auf einer Social-Media-Plattform. Sie sollte gute Bewertungen für Produkte schreiben, die auf Handelsplattformen angeboten wurden. So könne sie von zu Hause aus Geld verdienen. Der Kontakt lief über Messengerdienste. Es folgten ein paar geringfügige ...

    mehr
