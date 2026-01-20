Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrechertrio überrascht

Kierspe (ots)

Eine Seniorin an der Bachstraße überraschte ein Einbrechertrio an ihrem Wohnhaus. Am Montagmorgen um 2 Uhr hörte sie Geräusche an der Haustür. Jemand hantierte in ihrem Schloss. Die Dame täuschte ein Telefonat vor und verscheuchte so die Unbekannten, die zu Dritt in einen Pkw an der Straße stiegen und im Schutze der Dunkelheit davonfuhren. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich zu melden unter Telefon 02354/91990. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell