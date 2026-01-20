Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Flammen, Einbruch, Diebstahl

Iserlohn (ots)

Unbekannte haben am Montagabend in einem Parkhaus am Theodor-Heuss-Ring einen mit Zeitungen gefüllten Einkaufswagen in Brand gesetzt. Ein Supermarkt-Mitarbeiter löschte das Feuer. Zeugen beobachteten mehrere etwa 14- bis 15-jährige Jugendliche, die sich die Hände an dem Feuer gewärmt hätten. Die Feuerwehr lüftete. Verschiedene Plastikteile an dem Einkaufswagen sind geschmolzen. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

Heute Nacht, gegen 1.40 Uhr, sind Unbekannte Am Dicken Turm, Ecke Wermingser Straße in den Rohbau eines Ladengeschäftes eingebrochen. Dort lagerten diverse Baumaterialien und Werkzeuge. Ein Anwohner hörte nachts ein lautes Klirren und stellte fest, dass die Eingangstür eingeschlagen wurde. Ob der Eindringling Beute machte, ließ sich bei der Anzeigenaufnahme durch die Polizei noch nicht klären.

Am Wochenende, zwischen Freitagmittag und Montagmorgen, versuchten Unbekannte, die Türen zweier Geschäfte an der Griesenbraucker Straße aufzuhebeln. Es blieb bei Sachschäden.

Taschendiebe haben wieder in Iserlohn zugegriffen. Zwischen 18 und 18.20 Uhr kaufte eine 77-jährige Iserlohnerin in einem Discounter an der Sümmerner Straße ein. Während des Einkaufs trug sie nach eigenen Angaben ihre Handtasche an der Armbeuge. An der Kasse bemerkte sie, dass die Geldbörse nicht mehr in der nun halb offenstehenden Handtasche lag. Es blieb nicht bei dem Verlust von Bargeld, Ausweisen und Versichertenkarte: Mit der ebenfalls erbeuteten Bankkarte hob der Täter kurz nach dem Diebstahl, um 18.36 Uhr, an einem Geldautomaten in Sümmern eine hohe Geldsumme vom Konto der Seniorin ab. Die Polizei warnt weiter dringend vor Taschendieben, die insbesondere in Discountern nach ihren meist älteren Opfern Ausschau halten. Wertsachen sollten sich am Körper getragen werden. Der Einkaufswagen ist der allerschlechteste Aufbewahrungsort für Handtaschen oder Geldbörsen! Keinesfalls darf die PIN mit ins Portemonnaie gesteckt werden! Bemerken Betroffene einen Diebstahl, sollten sie sofort reagieren und ihr Konto sperren lassen und Anzeige bei der Polizei erstatten. Die Polizei schrieb den Ausweis zur Fahndung aus und veranlasste eine KUNO-Sperrung der Bankkarte.

Am Montag zwischen 1.46 und 1.50 Uhr wurden aus einer Gartenhütte am Erlenweg Kissen und Decken gestohlen. Der Täter hinterließ dafür ein Handy. Das hat die Polizei sichergestellt.

