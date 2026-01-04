PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Das eigene Geburtstagsgeschenk: Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Limburgerhof (ots)

Kurz nach Mitternacht am Samstag, 03.01.2026, wollte ein vor wenigen Minuten 49 Jahre alt gewordener Mann mit seinem Auto nach Hause fahren, nachdem er mit ein paar Freunden in einer Kneipe auf seinen Geburtstag angestoßen hatte. Beim Ausparken stieß er dummerweise gegen ein anderes Fahrzeug, verursachte dort einen Schaden von ca. 1000EUR und fuhr weg, ohne sich darum zu kümmern. Sehr ungünstig für ihn war, dass die Besitzerin dieses Pkw den Unfall beobachtete, sich das Kennzeichen merkte und die Polizei verständigte. Die traf das Geburtstagskind sodann zuhause an und stellte mittels Atemalkoholtest einen Wert von 0,61 Promille fest. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs in Verbindung mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort - außer mit einer Geldstraße darf er auch mit einem Fahrverbot oder sogar dem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235-495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
http://s.rlp.de/TN0

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

