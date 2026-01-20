PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kellereinbruch

Schalksmühle (ots)

Unbekannte sind zwischen Mittwoch vergangener Woche und Montagmorgen in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses im Strücken eingebrochen. Aus einer Waschküche wurde ein Wäscheständer gestohlen. Außerdem wurde ein Transportsack mit einer Angelausrüstung vermutlich zum Abtransport bereitgestellt. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

