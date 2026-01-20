Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Kellereinbruch
Schalksmühle (ots)
Unbekannte sind zwischen Mittwoch vergangener Woche und Montagmorgen in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses im Strücken eingebrochen. Aus einer Waschküche wurde ein Wäscheständer gestohlen. Außerdem wurde ein Transportsack mit einer Angelausrüstung vermutlich zum Abtransport bereitgestellt. (cris)
