POL-MK: Kellereinbruch

Hemer (ots) - Ein 51-jähriger Anwohner des Höcklingser Weges ist in der Nacht auf Sonntag auf einen Einbrecher gestoßen. Gegen 1.30 Uhr drang der Unbekannte in den Keller des Hemeraners ein und wollte ein Bierfass erbeuten. Der Anwohner hielt den Mann fest. Dieser wiederum trat nach dem Hemeraner und rannte davon. Nun sucht die Polizei Zeugen, die in der Nacht etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise werden unter ...

