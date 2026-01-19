Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher überrascht - Scheiben zertrümmert

Hemer (ots)

Ein 51-jähriger Anwohner des Höcklingser Weges ist in der Nacht auf Sonntag auf einen Einbrecher gestoßen. Gegen 1.30 Uhr drang der Unbekannte in den Keller des Hemeraners ein und wollte ein Bierfass erbeuten. Der Anwohner hielt den Mann fest. Dieser wiederum trat nach dem Hemeraner und rannte davon. Nun sucht die Polizei Zeugen, die in der Nacht etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise werden unter 02372/91990 entgegengenommen.

Mindestens fünf Bushaltestellenhäuser wurden von Samstag auf Sonntag beschädigt. An der Hauptstraße, der Märkischen Straße und an der Iserlohner Straße kam es zum Glasbruch. Ähnliche Schäden gab es in der gleichen Nacht an Bushaltenstellen in Iserlohn. Die Kripo ermittelt in der Sache und bittet Zeugen um ihre Hinweise. (lubo)

