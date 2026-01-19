Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brand - Raub - Einbruch - Diebstahl aus Pkw - Scheiben eingeschlagen

Iserlohn (ots)

An der Pütterstraße musste die Feuerwehr am Samstag um 16 Uhr ein kleines Feuer in einer Wohnung löschen. Offenbar war durch eine Zigarettenkippe eine Klopapierrolle in Brand geraten und es entstand ein kleinerer Brand. Verletzt wurde niemand, lediglich der Ruß setzte der Wohnung etwas zu. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung und warnt vor dem fahrlässigen Umgang mit entzündlichen Gegenständen.

Eine 16-Jährige wurde am Samstagabend gegen 20.40 Uhr am Knallenbrink von vier Personen angegangen. Demnach sei sie geschlagen und getreten worden, ihr wurden Handy und Schlüsselbund abgenommen. Die Polizei kam zeitnah zum Tatort und konnte vier tatverdächtige Iserlohnerinnen im Alter von 16 bis19 Jahren an der Unnaer Straße antreffen. Sie wurden nach Personalienfeststellung auf der Wache den Erziehungsberechtigten übergeben. Es wird wegen Raubes ermittelt. Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter Telefon 02371/91990.

Ein 60 Jahre alter Iserlohner wurde am Sonntagabend von einem Unbekannten an der Kluse geschlagen. Demnach habe er gegen 18.30 Uhr eine Gruppe von Heranwachsenden, ca. 17-18 Jahre alt, auf dessen lautstarkes Pöbeln vor der Musikschule angesprochen. Daraufhin hätte eine der Personen nach ihm geschlagen, sodass er zu Boden gefallen sei. Dabei erlitt er Hämatome und die Brille zerbrach. Nun sucht die Polizei Zeugen. Es handle sich um vier junge Männer zwischen 17-18, die etwa 160-170cm groß seien und dunkel gekleidet waren. Wer hat etwas gesehen? Hinweise nimmt die Polizei in Iserlohn entgegen.

Am Masteweg schlugen unbekannte Täter in der Nacht auf Sonntag die Fenster eines Wohnhauses ein und durchwühlten die Wohnung. An der Westfalenstraße öffnete man Freitagabend gegen 23.30 Uhr gewaltsam die Tür und löste Alarm aus. Entwendet wurde nichts. Im Lau wurde Freitagnachmittag zudem festgestellt, dass mehrere Gartenhäuser geknackt wurden. Zudem wurde in eine KiTa an der Schlesischen Straße eingebrochen. Von Freitag auf Samstag wurde ein Fenster geknackt, nun fehlen mehrere Gegenstände. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise zu den Taten.

Über das Wochenende wurden an fünf Fahrzeugen die Scheiben eingeschlagen. Sie waren an der Albrechtstraße, der Karl-Arnold-Straße, der Waldenburger Straße, der Königsberger Straße und an der Baarstraße geparkt. Auch Bushaltestellen hatten es nicht einfach: Am Caller Weg, der Hans-Böckler-Straße, der Dortmunder Straße, der Gartenstraße, der Westfalenstraße, dem Theodor-Heuss-Ring und dem Kurt-Schuhmacher-Ring nahm die Polizei Anzeigen auf. Zumeist wurden die Scheiben eingeschlagen. Ähnliche Schäden gab es in der gleichen Nacht an Bushaltenstellen in Letmathe und Hemer. Es werden Zeugen gesucht. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell