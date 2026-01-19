Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche - Diebstahl aus Pkw

Lüdenscheid (ots)

Am Mittleren Worthhagen versuchten Unbekannte in der Nacht auf Sonntag, in eine Wohnung einzubrechen. Sie schlangen ein Seil um den Griff eines Fensters, gelangten jedoch nicht ins Innere. Die Polizei sensibilisiert zu der Herangehensweise und rät davon ab, gut zugängliche Fenster auf Kipp-Stellung zu lassen. Zudem wurde in der Nacht auf Samstag in der Grüberstraße in eine Wohnung eingebrochen. Dort hebelten die Täter eine Tür auf. Es fehlen nun ein Laptop und eine Kamera.

Am Freitag wurde eine Handtasche aus einem Pkw an der Parkstraße gestohlen. Zwischen 9.15 und 13.15 Uhr schlugen Unbekannte das Fenster des Pkw ein und gelangten an die Tasche samt allerlei Dokumenten im Fußraum. Auch hier sucht die Polizei Zeugen und warnt davor, Handtaschen und andere Wertgegenstände im vermeintlich sicheren Auto zu belassen. (lubo)

