Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Mit 87 statt 50 km/h unterwegs: Fahrverbot - Geschwindigkeitsmessungen der Polizei
Plettenberg (ots)
Messstelle Plettenberg,Kroppstraße K5,
Zeit 19.01.2026, 12:48 bis 17:30 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 831, Verwarngeldbereich 76, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 19, Anzahl der Fahrverbote 2, Höchster Messwert 87 statt 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde OE.
