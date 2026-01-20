PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mit 87 statt 50 km/h unterwegs: Fahrverbot - Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Plettenberg (ots)

Messstelle Plettenberg,Kroppstraße K5,

Zeit				19.01.2026, 12:48 bis 17:30 Uhr,
Art der Messung:		Radar,
Gemessene Fahrzeuge		831,
Verwarngeldbereich 		76,
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	19,
Anzahl der Fahrverbote		2,
Höchster Messwert		87 statt 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft,
Fahrzeugart		PKW,
Zulassungsbehörde	OE.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

