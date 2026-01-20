Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Viel Geld verloren durch Tätigkeit als Produkt-Bewerterin

Werdohl (ots)

Eine 37-jährige Werdohlerin hat durch ein vermeintlich lukratives Jobangebot im Internet eine fünfstellige Geldsumme verloren. Sie entdeckte das Angebot auf einer Social-Media-Plattform. Sie sollte gute Bewertungen für Produkte schreiben, die auf Handelsplattformen angeboten wurden. So könne sie von zu Hause aus Geld verdienen. Der Kontakt lief über Messengerdienste. Es folgten ein paar geringfügige Auszahlungen. Der Job-Anbieter gab ihr vor, bereits einige höhere Gewinne erzielt zu haben. Um an diese jedoch ran zu kommen, sollte die Werdohlerin jedoch zuerst Geld einzahlen. Zwischen November und gestern zahlte die Frau eine fünfstellige Summe ein. Erst als die Plattform zum "Geld verdienen" nicht mehr erreichbar war, schöpfte sie Verdacht. Eine Internetrecherche ergab: Fake! Diese Plattform ist auch anderen Nutzern für Betrügereien bekannt. Nun ermittelt die Kripo in der Sache und warnt davor, scheinbar seriösen Werbelinks auf Onlineplattformen zu folgen. Insbesondere durch anfängliche kleine "Gewinne" bauen die Betrüger Vertrauen auf, um später abzukassieren. Ob die Werdohlerin ihr Geld zurückerhält, ist zunächst ungewiss. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell