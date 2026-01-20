Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Spiegel abgetreten - Radlader beschädigt

Lüdenscheid (ots)

Am Montagabend stellte eine Zeugin an der Mozartstraße an sieben Fahrzeugen abgetretene Außenspiegel fest. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise.

Am Stadtpark wurde zudem ein gemieteter Radlader beschädigt. Zwischen Samstagnachmittag und Montagfrüh wurde das Baufahrzeug von Unbekanntem demoliert, die Tür wurde beschädigt und es lagen Lachgasflaschen auf dem Boden. Zeugen werden gebeten, sich unter 02351/90990 an die Polizei in Lüdenscheid zu wenden. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell