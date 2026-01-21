PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

Meinerzhagen (ots)

Ort Haumchermühle L 539

Zeit 20.01.2026, 09:52 Uhr bis 16:15 Uhr Art der Messung: ESO Gemessene Fahrzeuge 2005 Verwarngeldbereich 98 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 32 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 111 km/h 70 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde OE (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
