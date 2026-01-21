Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung
Meinerzhagen (ots)
Ort Haumchermühle L 539
Zeit 20.01.2026, 09:52 Uhr bis 16:15 Uhr Art der Messung: ESO Gemessene Fahrzeuge 2005 Verwarngeldbereich 98 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 32 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 111 km/h 70 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde OE (lubo)
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell