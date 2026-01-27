Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Zeugen gesucht: Gefährliche Fahrt auf der B93 (0016743/2026)

Altenburg (ots)

Am Dienstag, dem 20.01.2026, gegen 13:20 Uhr befuhr ein 50-jähriger Mann mit einem blauen VW Golf die B93 aus Richtung Gößnitz in Richtung Altenburg. Aufgrund auffälliger Fahrweise meldete eine Zeugin das Fahrzeug der Polizei. Mehrfach sei das Fahrzeug in den Gegenverkehr geraten, sodass ein entgegenkommender Pkw in Lehndorf ausweichen musste, um einen Unfall zu verhindern. De Polizei konnte den Golf schließlich stoppen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Es folgten eine Blutentnahme sowie die Einleitung eines Strafverfahrens. Die Polizei sucht Zeugen der Alkoholfahrt, insbesondere den Fahrer des ausweichenden Fahrzeugs. Hinweise nimmt die Polizei Altenburger Land unter der Telefonnummer 03447 471-0 entgegen. (DL)

