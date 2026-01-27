Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Polizeieinsatz an Grundschule (0022718/2026)

Gera (ots)

Gera. Am Dienstagvormittag, den 27.01.2026, kam es gegen 10:25 Uhr zu einem größeren Polizeieinsatz an einer Grundschule im Ostviertel der Stadt. Hintergrund war die Mitteilung des Schulsekretariats, wonach ein Schüler beim Blick aus einem Fenster eine männliche Person mit einer mutmaßlichen Langwaffe im Bereich der Schule wahrgenommen haben soll.

Die umgehend eingeleiteten Fahndungs- und Sicherungsmaßnahmen unter Einsatz starker Polizeikräfte und eine Rücksprache mit dem Schüler bestätigten den Grundsachverhalt einer verdächtigen Wahrnehmung. Konkrete Hinweise auf eine tatsächlich bewaffnete Person oder eine akute Gefahrenlage ergaben sich jedoch nicht.

Eine verdächtige Person konnte trotz umfangreicher Absuche nicht festgestellt werden. Die Polizei gewährleistet bis zum Schulschluss eine verstärkte Präsenz und Objektschutzmaßnahmen vor Ort. Der Schulbetrieb wurde begleitet fortgeführt.

Die weiteren Ermittlungen dauern an. (DL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell