Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Garagen aufgebrochen - Moped entwendet (0024352/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. In der Zeit vom 26.01.2026 bis zum 28.01.2026 kam es in Altenburg zu mehreren Garageneinbrüchen. Unbekannte Täter verschafften sich im Garagenkomplex in der Kastanienstraße gewaltsam Zutritt zu einer Garage. Ob daraus Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit unklar. Zudem versuchten die Täter, zwei weitere Garagen aufzuhebeln, was jedoch misslang. An den drei Garagentoren entstand Sachschaden im geschätzt mittleren dreistelligen Bereich. In einem weiteren Fall wurde im gleichen Tatzeitraum in der Rudolf-Breitscheid-Straße eine Garage gewaltsam geöffnet. Aus dieser entwendeten die Täter ein dort abgestelltes Moped Simson S 51 im Wert von rund 3.000 Euro. Zusätzlich entstand Sachschaden am Garagentor in Höhe von etwa 200 Euro. Die Polizei hat in beiden Fällen Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Tatgeschehen geben können, sich bei der Polizei Altenburger Land unter 03447 471-0 zu melden. (DL)

