Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Trunkenheitsfahrt ohne Fahrerlaubnis (0022756/2026)

Gera (ots)

Gera. Am Dienstagvormittag wurde ein 43-jähriger Mann in der Reichsstraße in Gera einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer sein Auto unter dem Einfluss von Alkohol führte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,54 Promille. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, denn im Rahmen der Kontrolle händigte der Fahrer eine gefälschte ukrainische Fahrerlaubnis aus. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Entsprechende Strafanzeigen unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Urkundenfälschung wurden gefertigt. (DL)

