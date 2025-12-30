Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Die Freiwillige Feuerwehr Werne wünscht einen ruhigen Jahreswechsel

Bild-Infos

Download

Werne (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Werne wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern einen schönen, ruhigen Jahreswechsel sowie einen guten Start ins neue Jahr 2026.

Zum Jahreswechsel bleibt es in Werne überwiegend kalt und wechselhaft. Die Temperaturen liegen voraussichtlich um den Gefrierpunkt bzw. nur wenige Grad darüber, oftmals zwischen etwa 0 °C und 4 °C. Wetterdienste erwarten dichte Wolken, gelegentlichen Sprühregen oder Regen sowie teils glatte Straßen durch gefrierende Nässe - besonders in der Silvesternacht selbst kann es feucht und ungemütlich wirken. Der Wind kann zum Jahreswechsel böig auftreten, was das Gefühl von Kälte verstärken und beim Abbrennen von Feuerwerk zu einer Herausforderung werden kann. Aus diesem Grund möchte die Freiwillige Feuerwehr Werne einige wichtige Hinweise für eine sichere Silvesternacht geben.

Feuerwerkskörper und Raketen gelten als Sprengstoff und dürfen ausschließlich von Personen ab 18 Jahren verwendet werden. Die Gebrauchsanweisungen der Hersteller sind unbedingt zu beachten. Mit wenigen Ausnahmen ist das Abbrennen von Feuerwerk in geschlossenen Räumen verboten. Zudem darf Feuerwerk nur an Orten gezündet werden, an denen dies erlaubt ist. Insbesondere in der unmittelbaren Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altenheimen sowie bei Fachwerk- und Reetdachhäusern besteht ein striktes Abbrennverbot.

Nach dem Anzünden von Feuerwerkskörpern ist stets ein ausreichender Sicherheitsabstand einzuhalten. Raketen und Böller dürfen niemals unkontrolliert weggeworfen oder auf Menschen gezielt werden. Nicht gezündete Feuerwerkskörper, sogenannte Blindgänger, dürfen keinesfalls erneut entzündet werden. Ebenso warnt die Feuerwehr eindringlich vor dem Selbstherstellen von Feuerwerk oder dem Kauf illegaler Produkte - hierbei besteht akute Lebensgefahr.

Feuerwerkskörper sollten so aufbewahrt werden, dass eine Selbstentzündung ausgeschlossen ist. Das Tragen von Feuerwerk am Körper, beispielsweise in Jacken- oder Hosentaschen, ist unbedingt zu vermeiden. Zum Schutz vor Bränden empfiehlt die Feuerwehr, Balkone und Terrassen von brennbaren Gegenständen wie Möbeln oder Dekorationen zu räumen sowie Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Sollte es trotz aller Vorsichtsmaßnahmen zu einem Notfall kommen, ist die Freiwillige Feuerwehr Werne auch während der Feiertage rund um die Uhr einsatzbereit und für die Bürgerinnen und Bürger da.

Ein besonderer Appell richtet sich an alle Feiernden: Respektieren Sie die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Behindern Sie diese nicht bei ihrer Arbeit - sie sind da, um zu helfen und Leben zu schützen.

Die Freiwillige Feuerwehr Werne wünscht allen einen sicheren Jahreswechsel und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2026.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell