Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 1 in Fahrtrichtung Köln

Werne (ots)

Am Freitag, den 19.12.2025, kam es gegen 16:45 Uhr auf der Autobahn A1 in Fahrtrichtung Köln zu einem Verkehrsunfall. Der Löschzug Mitte der Feuerwehr Werne wurde gemeinsam mit dem Rettungsdienst und der Autobahnpolizei zur Einsatzstelle alarmiert.

Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten zwei Fahrzeuge miteinander. Insgesamt befanden sich sechs Personen in den beteiligten Fahrzeugen, die bei dem Unfall Verletzungen erlitten.

Während der Einsatzmaßnahmen sicherten die Einsatzkräfte in Zusammenarbeit mit der Polizei die Unfallstelle gegen den fließenden Verkehr ab. Hierfür wurde der rechte Fahrstreifen gesperrt. Ebenfalls wurde der doppelte Brandschutz sichergestellt. Der Rettungsdienst versorgte alle Verletzten medizinisch vor Ort und transportierte sie bei Bedarf in umliegende Krankenhäuser.

Zur Koordination des umfangreichen Rettungseinsatzes wurden zusätzlich ein Leitender Notarzt sowie der Organisatorische Leiter des Rettungsdienstes eingesetzt.

Die Feuerwehr Werne war mit drei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften im Einsatz und konnte die Einsatzstelle gegen 18:15 Uhr verlassen. Der Rettungsdienst war mit vier Rettungswagen sowie zwei Notärzten vor Ort.

Die Polizei übernahm im Anschluss die Ermittlungen zur Unfallursache.

