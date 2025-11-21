Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: PKW-Brand in der Lippestraße

Werne (ots)

Am Freitagvormittag wurde der Löschzug Mitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne um 11:34 Uhr mit dem Alarmstichwort "FEUER_1 - brennt PKW vor dem Haus" in die Lippestraße in Werne - Mitte alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr war eine starke Rauchentwicklung aus dem Motorraum eines geparkten Kraftfahrzeugs wahrzunehmen. Der PKW stand unmittelbar vor der Hauswand und neben dem betroffenen PKW parkte ein weiterer PKW. Es befand sich keine Person mehr im PKW und es wurde niemand verletzt. Unmittelbar wurde ein Löschangriff aufgebaut und ein Trupp ging unter Atemschutz zur Brandbekämpfung vor. Eine Ausbreitung des Feuers konnte verhindert werden, sodass der daneben abgestellte PKW und das Haus keine Schäden davon getragen haben. Die Fahrzeugbatterie des betroffenen PKW wurde abgeklemmt, damit keine Gefahr mehr durch die Elektronik besteht. Im Einsatz waren 12 Einsatzkräfte mit zwei Fahrzeugen [1-ELW1-1, 1-HLF20-1], der Rettungsdienst und die Polizei. Einsatzende konnte der Kreisleitstelle Unna gegen 12:40 Uhr gemeldet werden.

