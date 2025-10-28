Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Gebäudebrand in der Wichernstraße

Werne (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag wurden die Leitung der Feuerwehr und der Löschzug Mitte um 01:29 Uhr mit dem Alarmstichwort "FEUER_2 - unklare Feuermeldung // vermutlich Gartenlaube" in die Wichernstraße in Werne-Mitte alarmiert. Bereits nach zwei Minuten wurde das Alarmstichwort seitens der Leitstelle aufgrund von erneuten Anrufen erhöht, da das Feuer bereits auf das dortige Gemeindezentrum übergegriffen hat. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Einsatzmeldung. Ein Unterstand, der für das Abstellen der Abfallbehälter gedacht war, stand bereits in Vollbrand. Das Feuer hatte auf den dortigen Dachstuhl des Gemeindezentrums übergegriffen. Unmittelbar wurden zwei Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung eingesetzt. Der Löschzug Stockum, sowie die Löschgruppe Langern, wurden vom Einsatzleiter nachgefordert, damit zum einen der Grundschutz sichergestellt wird und zum anderen noch Unterstützung mit Atemschutzgeräteträgern geschaffen wird. Das Feuer war schnell unter Kontrolle, allerdings waren noch einige versteckte Glutnester unter den Dachpfannen. Diese mussten durch mehrere Trupps stellenweise abgetragen werden, damit die Glutnester abgelöscht werden konnten und eine weitere Brandausbreitung verhindert werden konnte. Der betroffene Bereich wurde abschließend mit der Wärmebildkamera kontrolliert und mittels Schaum abgedeckt. Im Einsatz waren 34 Einsatzkräfte der Einheiten Mitte, Langern und Stockum, der Rettungsdienst und die Polizei. Einsatzende konnte der Kreisleitstelle nach rund vier Stunden gemeldet werden.

