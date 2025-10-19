Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Küchenbrand in der Körnerstraße

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Werne (ots)

Am Samstagabend wurde der Löschzug Mitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne um 19:30 Uhr mit dem Alarmstichwort "FEUER_3 - Wohnungsbrand" in die Körnerstraße in Werne-Mitte alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war aus dem gemeldeten Haus eine Rauchentwicklung aus dem ersten Obergeschoss wahrnehmbar. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich noch Personen im Erdgeschoss.

Ein Trupp ging unter Atemschutz zur Menschenrettung in das Erdgeschoss vor, ein weiterer Trupp ebenfalls unter Atemschutz zur Brandbekämpfung in die betroffene Wohnung. Dabei konnte festgestellt werden, dass die Küche in Vollbrand stand.

Im weiteren Einsatzverlauf wurden insgesamt vier weitere Trupps unter Atemschutz für Nachlöscharbeiten und Belüftungsmaßnahmen eingesetzt. Das Feuer war schnell unter Kontrolle. Die Küche und der Dachstuhl wurden abschließend mit der Wärmebildkamera ohne Feststellung kontrolliert.

Vier Personen wurden vor Ort durch den Rettungsdienst gesichtet, zwei davon zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus transportiert.

Im Einsatz waren die Löschzüge Mitte und Stockum der Freiwilligen Feuerwehr Werne mit rund 40 Einsatzkräften, das Ausbildungsfahrzeug der Feuerwehr Lünen, der Rettungsdienst sowie die Polizei.

Einsatzende konnte der Kreisleitstelle gegen 22:30 Uhr gemeldet werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell