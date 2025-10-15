Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Gemeldeter Dachstuhlbrand am Südring

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Werne (ots)

Am Mittwochmorgen wurden die Löschzüge Mitte und Stockum der Freiwilligen Feuerwehr Werne um 10:06 Uhr mit dem Alarmstichwort "FEUER_3 - brennt Dachstuhl" in den Südring in Werne - Mitte alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war eine Rauchentwicklung aus dem Dach eines Gebäudes wahrnehmbar, es war kein offenes Feuer zu sehen. Ein Trupp ist zur Erkundung unter Atemschutz in das Gebäude vorgegangen und konnte eine leicht erhöhte Temperatur feststellen. Um den Brand lokalisieren zu können, wurde die Innenverkleidung von der Decke abgenommen. Es handelte sich um einen Brand in der Zwischendecke, welcher mittels C-Rohr gelöscht werden konnte. Eine Brandausbreitung auf das Dach oder weitere Gebäudeteile konnte verhindert werden. Es wurde keine Person verletzt. Im Einsatz waren 30 Einsatzkräfte mit sechs Fahrzeugen [1-ELW1-1, 1-HLF20-1, 1-DLK23-1, 1-TLF3000-1, 3-LF20-1, Lünen 20-HLF20-1], der Rettungsdienst und die Polizei. Einsatzende konnte der Kreisleitstelle Unna gegen 12:00 Uhr gemeldet werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell