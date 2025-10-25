Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Löschgruppe Langern lädt zum Martinszug

Werne (ots)

Die Löschgruppe Langern der Freiwilligen Feuerwehr Werne richtet in diesem Jahr wieder den traditionellen Martinszug durch Langern aus. Treffpunkt dafür ist am Freitag, 7. November 2025, um 17:30 Uhr vor dem Dorfgemeinschaftshaus an der Langernstraße 35. Dort formiert sich der Zug und führt, abgesichert von der Feuerwehr, über die Langernstraße, die Straßen Am Sunderbach und Osticker Berg wieder zum Dorfgemeinschaftshaus. Für die passende musikalische Begleitung sorgt der Langerner Gesangsverein "Zur Linde". Nach dem Umzug bietet die Löschgruppe bei Bratwurst und Getränken Gelegenheit, den Abend in schöner Atmosphäre am Dorfgemeinschaftshaus ausklingen zu lassen. Auf die Kinder wartet dann eine süße Überraschung.

