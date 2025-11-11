Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Bewegende Geschichte - Fahrzeugspende nach Verkehrsunfall

Die Freiwillige Feuerwehr Werne darf sich über eine ganz besondere Spende freuen: Ein Pkw wurde der Wehr für Ausbildungs- und Übungszwecke zur Verfügung gestellt. Das Fahrzeug wird künftig im Rahmen des Grundlehrgangs zum Thema "Technische Hilfeleistung - Einsatzübung" genutzt. Hierbei üben angehende Einsatzkräfte den sicheren und professionellen Umgang mit hydraulischem Rettungsgerät - also mit Schere und Spreizer, um im Ernstfall Menschen nach Verkehrsunfällen schnell und sicher befreien zu können.

Was zunächst nach einer normalen Übungsspende klingt, ist in Wahrheit mit einer sehr persönlichen und bewegenden Geschichte verbunden.

Die Spenderin, eine Werner Bürgerin, hatte im Radio einen Bericht gehört, in dem über eine Feuerwehr berichtet wurde, die ein Fahrzeug für Ausbildungszwecke geschenkt bekommen hatte. Diese Geschichte ließ sie nicht los und sofort musste sie an das alte Werkstattauto ihres verstorbenen Mannes denken.

Ihr Mann war im Jahr 2022 in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt gewesen. Die Freiwillige Feuerwehr Werne war damals im Einsatz und musste ihn mit hydraulischem Rettungsgerät aus seinem Oldtimer befreien. Dank des schnellen, umsichtigen und professionellen Einsatzes der Kameradinnen und Kameraden konnte der Mann schwer verletzt an den Rettungsdienst übergeben werden.

"Sie haben meinem Mann damals das Leben gerettet bei einem Verkehrsunfall. Im vergangenen Jahr ist er nach schwerer Krankheit verstorben und das Auto benötige ich nicht. So schließt sich dann der Kreis", schilderte die Spenderin in einem Gespräch mit der Feuerwehr. Diese Worte haben die Einsatzkräfte sehr bewegt.

Ihr Mann überlebte den Unfall und konnte sich noch lange von den Folgen erholen. Im Jahr 2024 jedoch erlag er einer schweren Krankheit. Als die Spenderin das Radiobeispiel hörte, war für sie sofort klar, dass das Fahrzeug ihres Mannes, welches nicht das Unfallauto war, bei der Feuerwehr Werne gut aufgehoben ist. Dort, wo ihm einst geholfen wurde.

Das Auto wird nun im Rahmen der Ausbildung zum Thema "Technische Hilfeleistung" eingesetzt. Hier lernen die Teilnehmenden des Grundlehrgangs den richtigen Umgang mit Rettungsgeräten, die patientenschonende Befreiung eingeklemmter Personen sowie das strukturierte Vorgehen bei Verkehrsunfällen. Für diese Übungen sind Fahrzeuge unverzichtbar, denn sie ermöglichen realitätsnahe Szenarien, die den späteren Einsatzalltag abbilden.

Der stellvertretende Leiter der Feuerwehr Werne, Sven Schubert, erklärt: "Für unsere Ausbildung ist solch ein Fahrzeug von unschätzbarem Wert. Es erlaubt unseren neuen Kameradinnen und Kameraden unter möglichst realistischen Bedingungen zu üben. Dass dieses Auto zudem eine so persönliche Geschichte trägt, macht es für uns alle zu etwas ganz Besonderem."

Mit der Spende schließt sich für die Angehörige tatsächlich ein Kreis: Ein Fahrzeug wird nun dazu beitragen, zukünftige Einsatzkräfte auszubilden - damit sie in ähnlichen Situationen wieder Leben retten können.

Die Feuerwehr Werne bedankt sich herzlich bei der Spenderin für diese Unterstützung. Das Fahrzeug wird seinen Dienst nun auf eine andere Weise fortsetzen, als wichtiger Bestandteil der Ausbildung und als Symbol dafür, dass aus schweren Einsätzen auch etwas Gutes entstehen kann.

