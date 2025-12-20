Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Schwerer Verkehrsunfall auf der Nordlippestraße

Werne (ots)

Am Freitagabend wurden die Löschzüge Stockum und Mitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne um 21:05 Uhr mit dem Alarmstichwort "TH2 Person - Verkehrsunfall, Person klemmt" in die Nordlippestraße alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bot sich ein größeres Trümmerfeld an der Einsatzstelle. Aus bislang ungeklärter Ursache waren zwei Pkw in einen Verkehrsunfall verwickelt. Insgesamt waren drei Personen betroffen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden zwei Personen in einem der beteiligten Fahrzeuge eingeschlossen.

Aufgrund der Schwere der Verletzungen musste eine der eingeschlossenen Personen zügig aus dem Fahrzeug befreit werden. Mithilfe von hydraulischem Rettungsgerät wurde die Fahrzeugseite geöffnet, sodass beide Personen schonend aus dem Pkw gerettet werden konnten. Parallel dazu sicherten die Einsatzkräfte die Unfallstelle gegen den fließenden Verkehr ab und stellten den doppelten Brandschutz sicher.

Die beiden geretteten Personen wurden nach rettungsdienstlicher Versorgung mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert. Eine weitere, leicht verletzte Person aus dem zweiten beteiligten Pkw wurde ebenfalls zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Insgesamt waren 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr Werne mit sechs Fahrzeugen, das Ausbildungsfahrzeug der Feuerwehr Lünen, sowie der Rettungsdienst und die Polizei im Einsatz. Gegen 23:00 Uhr konnte der Einsatz für die Feuerwehr beendet und der Kreisleitstelle Unna Einsatzende gemeldet werden.

