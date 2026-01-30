Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Körperverletzung im Discounter (0025498/2026)

Altenburg (ots)

Lucka. Am Donnerstagabend, den 29.01.2026, kam es gegen 19:45 Uhr in einem Discounter in der Clara-Zetkin-Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Nach zunächst verbalen Streitigkeiten schlug ein 44-jähriger Mann seinem 46-jährigen Gegenüber mit der flachen Hand ins Gesicht. Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen und klagte über Schmerzen. Beide Beteiligten standen unter erheblichen Alkoholeinfluss. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Körperverletzung auf. (DL)

