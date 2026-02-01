PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-G: Betäubungsmittel aufgefunden

Altenburg (ots)

Bei gleich zwei Frauen, wurden am 30.01.2026 im Bereich der Wettiner Straße von Altenburg Betäubungsmittel aufgefunden. Um 12:50 Uhr führte eine 40 - jährige Frau geringe Mengen Rauschmittel mit. Nicht mal eine Stunde später, um 13:40 Uhr, wurde eine weitere Frau festgestellt. Diese führte ebenfalls Betäubungsmittelähnliche Substanz mit. Im Rahmen durchgeführter Tests handelt es sich dabei aller Wahrscheinlichkeit nach um Methamphetamin. Die Substanzen wurden beschlagnahmt und Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.(AG)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

