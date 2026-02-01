LPI-G: Streit endet in Schlägerei
Gera (ots)
Am Freitag kam es gegen 13:00 Uhr in einer Gemeinschaftsunterkunft in Gera zu einem Streit zwischen zwei Personen. Die beiden jungen Männer gerieten aus noch ungeklärter Ursache in einen Disput, welcher schlussendlich in einer Schlägerei endete. Ein 26-Jähriger wurde hierbei leicht verletzt. Die hinzugezogenen Beamten des Inspektionsdienstes Gera nahmen sich der beiden Streithähne an und schlichteten die Meinungsverschiedenheit. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und wechselseitiger Beleidigung. (PS)
