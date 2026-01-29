POL-LIP: Schlangen. Obstbäume gestohlen.
Lippe (ots)
Unbekannte Täter entwendeten zwischen 09.01.2026 und 21.01.2026 am Dedinghauser Weg zwei frisch gepflanzte Obstbäume. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Lippe unter der Telefonnummer (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 5 zu melden.
