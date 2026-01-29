PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Schötmar. Einbruch in Kneipe.

Lippe (ots)

Unbekannte Täter brachen zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen (27.-28.01.2026) in eine Kneipe an der Straße Krumme Weide in Schötmar ein. Im Inneren versuchten sie, einen Zigarettenautomaten gewaltsam zu öffnen, scheiterten jedoch. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen im Bereich Krumme Weide bemerkt haben, werden gebeten, sich unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2 zu melden.

