POL-LIP: Lemgo. Versuchter Einbruch in Kanzlei.
Lippe (ots)
Unbekannte Täter versuchten zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochnachmittag (27.-28.01.2026) in eine Rechtsanwaltskanzlei an der Bismarckstraße einzubrechen. Sie versuchten, zwei Fenster gewaltsam zu öffnen, gelangten jedoch nicht in das Gebäude und entwendeten nichts. Zeugen, die im genannten Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer (05231) 6090 zu melden.
