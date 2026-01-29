POL-LIP: Lemgo. Versuchter Einbruch in Kanzlei.

Lippe (ots) - Unbekannte Täter riefen am Mittwochmittag (28.01.2026) zwischen 11:45 Uhr und 12:00 Uhr eine Rentnerin in Bösingfeld an und gaben sich als Polizeibeamte aus. Sie behaupteten, in der Nachbarschaft habe es einen Einbruch gegeben, und kündigten an Schmuck zu "prüfen" beziehungsweise "in Sicherheit zu bringen". Kurz darauf erschien ein Mann und nahm Schmuck mit. Der Tatverdächtige wird als junger Mann mit ...

