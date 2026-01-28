Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen/Bad Salzuflen. Einbrüche in Schulen.

Lippe (ots)

Unbekannte Täter brachen zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen (26./27.01.2026) in die Mensen dreier Schulen in Oerlinghausen und Bad Salzuflen ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. In Oerlinghausen (Weerthstraße) entwendeten sie dabei einen Tresor mit Bargeld. In Bad Salzuflen-Schötmar (Wasserfuhr) stahlen die Täter nach ersten Erkenntnissen etwa 20 Getränkeflaschen. Am Schulzentrum in Bad Salzuflen-Werl-Aspe (Paul-Schneider-Straße) blieb es nach bisherigen Erkenntnissen bei einem Einbruchsversuch und konnten nichts stehlen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der betroffenen Schulen beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer (05231) 6090 zu melden.

