PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Baumaschinen aus Neubau entwendet
Hoher Sachschaden

Niederkassel (ots)

In Niederkassel entwendeten bislang Unbekannte Baumaschinen aus einem Neubau. Das angegangene Gebäude befindet sich in einem Neubaugebiet am Brombeerweg und ist derzeit komplett eingerüstet. Zwischen Donnerstag (15. Januar), 19:00 Uhr und Samstag (17. Januar), 15:00 Uhr hebelten bislang Unbekannte ein Fenster zum ersten Obergeschoss auf. Aus dem Gebäude entwendeten sie zwei Spritmaschinen. Der Gesamtwert wurde auf einen fünfstelligen Eurobetrag geschätzt. Der oder die Täter konnten dann mit ihrer Beute unerkannt entkommen. Aufgrund des Gewichts des Diebesguts wird davon ausgegangen, dass es mit einem Fahrzeug abtransportiert wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu Tätern oder zum Verbleib der Beute geben können, sich unter 02241 541-3221 zu melden. (Uhl)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 14:04

    POL-SU: Falscher Handwerker beraubt Seniorin

    Troisdorf (ots) - Am Samstag (17. Januar) kam es in Troisdorf zu einem Raub zum Nachteil einer Seniorin. Gegen 14:20 Uhr ließ diese einen angeblichen Handwerker in ihre Wohnung an der Lahnstraße im Ortsteil Friedrich-Wilhelms-Hütte. Da es hier am Vortag zu einem Wasserschaden gekommen war, schöpfte die Frau keinen Verdacht, als der Fremde angab, in ihrer Wohnung die Wasserleitungen überprüfen zu müssen. Gemeinsam ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 12:15

    POL-SU: Fahrerwechsel bei Verkehrskontrolle - Zwei Anzeigen

    Troisdorf (ots) - In der Nacht zu Sonntag (18. Januar) wurden gegen 00:15 Uhr Einsatzkräfte der Polizeiwache Troisdorf auf einen Ford aufmerksam, der auf der Bonner Straße in auffälliger Fahrweise unterwegs war. Die Beamten beobachteten, dass der Fahrzeugführer mehrfach ohne ersichtlichen Grund abbremste und den linken Blinker betätigte, obwohl er nach rechts abbog. Die Polizisten entschlossen sich daraufhin zu einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren