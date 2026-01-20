Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Baumaschinen aus Neubau entwendet

Hoher Sachschaden

Niederkassel (ots)

In Niederkassel entwendeten bislang Unbekannte Baumaschinen aus einem Neubau. Das angegangene Gebäude befindet sich in einem Neubaugebiet am Brombeerweg und ist derzeit komplett eingerüstet. Zwischen Donnerstag (15. Januar), 19:00 Uhr und Samstag (17. Januar), 15:00 Uhr hebelten bislang Unbekannte ein Fenster zum ersten Obergeschoss auf. Aus dem Gebäude entwendeten sie zwei Spritmaschinen. Der Gesamtwert wurde auf einen fünfstelligen Eurobetrag geschätzt. Der oder die Täter konnten dann mit ihrer Beute unerkannt entkommen. Aufgrund des Gewichts des Diebesguts wird davon ausgegangen, dass es mit einem Fahrzeug abtransportiert wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu Tätern oder zum Verbleib der Beute geben können, sich unter 02241 541-3221 zu melden. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell