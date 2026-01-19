PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einladung zum Pressetermin - "BLEIB STEHEN, BLEIB AM LEBEN!" Verkehrsunfallprävention an Bahnübergängen

Rhein-Sieg-Kreis (ots)

Sehr geehrte Damen und Herren,

die schweren Verkehrsunfälle an Bahnübergängen im Rhein-Sieg-Kreis im Jahr 2025, bei denen vier Menschen im Alter zwischen 49 und 73 Jahren tödlich verunglückt sind, geben Anlass zu besonderer Aufmerksamkeit und verstärkter Präventionsarbeit.

Vor diesem Hintergrund laden der Behördenleiter der Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, Landrat Sebastian Schuster, sowie die Direktion Verkehr interessierte Journalistinnen und Journalisten zu einem Pressetermin am

Dienstag, 3. Februar 2026, 14:00 Uhr,

Bahnübergang Bröltalstraße 14, 53773 Hennef

ein.

Landrat Schuster will dabei auf die besondere Gefahrensituation an Bahnübergängen aufmerksam machen und Verkehrsteilnehmende zum bewussten Warten an geschlossenen Schranken motivieren. Begleitet wird der Pressetermin durch ein Sprühkreide-Stencil auf dem Gehweg.

Unter dem Leitsatz "Jeder Verkehrstote ist einer zu viel" hat die Direktion Verkehr der Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis ein behördeninternes Kommunikations- und Präventionskonzept entwickelt. Ziel ist es, die Bürgerinnen und Bürger des Rhein-Sieg-Kreises nachhaltig für die Gefahren an Bahnübergängen zu sensibilisieren und weitere schwere Unfälle zu verhindern.

Zu diesem Pressetermin laden wir Sie herzlich ein.

Mit freundlichen Grüßen

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

