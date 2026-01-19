Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fahrerwechsel bei Verkehrskontrolle - Zwei Anzeigen

Troisdorf (ots)

In der Nacht zu Sonntag (18. Januar) wurden gegen 00:15 Uhr Einsatzkräfte der Polizeiwache Troisdorf auf einen Ford aufmerksam, der auf der Bonner Straße in auffälliger Fahrweise unterwegs war. Die Beamten beobachteten, dass der Fahrzeugführer mehrfach ohne ersichtlichen Grund abbremste und den linken Blinker betätigte, obwohl er nach rechts abbog.

Die Polizisten entschlossen sich daraufhin zu einer Verkehrskontrolle und stoppten das Fahrzeug. Unmittelbar nach dem Anhalten stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Fahrer und der Beifahrer im Fahrzeug die Plätze wechselten.

Der ursprünglich fahrende 43-jährige Troisdorfer gab gegenüber den Beamten an, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn leiteten die Polizisten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

Gegen den 26-jährigen Beifahrer wurde ebenfalls ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Er steht im Verdacht, als Fahrzeughalter zugelassen zu haben, dass der 43-Jährige das Fahrzeug ohne gültige Fahrerlaubnis im öffentlichen Straßenverkehr führte. (Re)

