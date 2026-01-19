Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Falscher Handwerker beraubt Seniorin

Troisdorf (ots)

Am Samstag (17. Januar) kam es in Troisdorf zu einem Raub zum Nachteil einer Seniorin. Gegen 14:20 Uhr ließ diese einen angeblichen Handwerker in ihre Wohnung an der Lahnstraße im Ortsteil Friedrich-Wilhelms-Hütte. Da es hier am Vortag zu einem Wasserschaden gekommen war, schöpfte die Frau keinen Verdacht, als der Fremde angab, in ihrer Wohnung die Wasserleitungen überprüfen zu müssen. Gemeinsam ging man in das Badezimmer, wo der Unbekannte die Wasserhähne öffnete. Als es an der Wohnungstür klopfte, ließ die Troisdorferin den angeblichen Handwerker allein und öffnete die Tür. Davor stand ein weiterer Mann, der jedoch nichts sagte. Als die Bewohnerin sich wieder in Richtung des Badezimmers wandte, sah sie, dass der vorgebliche Wasserwerker sich in ihrem Schlafzimmer befand. Auf die Frage, was er dort mache, sagte er, sich im Raum vertan zu haben. Die Seniorin bemerkte jedoch, dass ihre Matratze schief lag und Schubladen geöffnet worden waren. Der Fremde rannte daraufhin in Richtung Ausgang. Die Wohnungsinhaberin versuchte ihn zu verfolgen. Er schlug ihr jedoch im Laufen eine Tür vor den Körper und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Frau, die leicht verletzt wurde, stellte dann fest, dass der Flüchtige Schmuck und eine geringe Menge Bargeld erbeutet hatte. Der Tatverdächtige konnte wie folgt beschrieben werden: etwa 30 Jahre alt, zwischen 1,65 und 1,75 m groß, schwarze, kurze Haare, dunkler Teint, bekleidet mit einem weißen Arbeitsanzug mit blauer Aufschrift (möglicherweise "DVD"), weißem, langärmeligen Oberteil und weißen Schuhen. Der Mann soll akzentfreies Deutsch gesprochen haben. Die hinzugerufenen Polizisten leiteten umgehend eine Fahndung nach dem Flüchtigen ein, die jedoch ohne Erfolg blieb. Hinweise zu dem Tatverdächtigen oder der zweiten Person, die an der Tür geklopft hatte, nimmt die Polizei unter 02241 541-3221 entgegen. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls wurde eröffnet. (Uhl)

