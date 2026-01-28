PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Hakedahl. Verkehrsunfall an Kreuzung.

Lippe (ots)

Eine 49-jährige Frau aus Horn-Bad Meinberg missachtete mit ihrem Pkw (MG) am Dienstagnachmittag (27.01.2026) gegen 14:30 Uhr auf der Braker Straße als Linksabbiegerin im Kreuzungsbereich Braker Straße/Richthofenstraße die Vorfahrt eines geradeaus fahrenden Ford Mondeo. Fahrerin war eine 32-jährigen Detmolderin, Mitfahrer ihr 7-jähriger Sohn. Alle drei Beteiligten wurden bei dem Unfall leicht verletzt, eine Behandlung im Krankenhaus war nach aktuellem Stand nicht erforderlich. Der Verkehr wurde für die Dauer der Unfallaufnahme abgeleitet. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden: am MG etwa 7.000 Euro, am Ford Mondeo etwa 6.500 Euro.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 27.01.2026 – 09:53

    POL-LIP: Lage-Müssen. Zwei Leichtverletzte bei Glätteunfall.

    Lippe (ots) - Eine 23-jährige Autofahrerin aus Bad Salzuflen kam am Montagmorgen (26.01.2026) um 06:00 Uhr mit einem Opel Corsa auf der Pivitsheider Straße in Müssen (Fahrtrichtung Ehrentruper Straße) bei Schnee und Glätte nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei beschädigte sie zunächst ein Brückengeländer und geriet anschließend auf die Gegenfahrbahn, wo sie mit dem Ford Focus eines 50-jährigen Detmolders ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 09:52

    POL-LIP: Lemgo. Werkzeuge aus Handwerkerfahrzeug gestohlen.

    Lippe (ots) - Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen (25./26.01.2026) brach ein unbekannter Täter ein am Molinder Grasweg abgestelltes Handwerkerfahrzeug auf und entwendete Werkzeug. Nach ersten Angaben wurden unter anderem ein Schweißgerät, Kabeltrommeln und weiteres Werkzeug gestohlen. Der Wert wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Das Kriminalkommissariat 2 bittet um Hinweise: Wer am Molinder Grasweg im ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 09:51

    POL-LIP: Bad Salzuflen. Tresor aus Imbiss gestohlen.

    Lippe (ots) - Unbekannte Täter brachen zwischen Sonntagabend und Montagmorgen (25./26.01.2026) in einen Imbiss an der Langen Straße ein. Sie entwendeten einen Tresor mit Bargeld. Wer im genannten Zeitraum an der Langen Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter (05231) 6090 zu melden. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Yannick Thelaner Telefon: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren