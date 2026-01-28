Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Hakedahl. Verkehrsunfall an Kreuzung.

Lippe (ots)

Eine 49-jährige Frau aus Horn-Bad Meinberg missachtete mit ihrem Pkw (MG) am Dienstagnachmittag (27.01.2026) gegen 14:30 Uhr auf der Braker Straße als Linksabbiegerin im Kreuzungsbereich Braker Straße/Richthofenstraße die Vorfahrt eines geradeaus fahrenden Ford Mondeo. Fahrerin war eine 32-jährigen Detmolderin, Mitfahrer ihr 7-jähriger Sohn. Alle drei Beteiligten wurden bei dem Unfall leicht verletzt, eine Behandlung im Krankenhaus war nach aktuellem Stand nicht erforderlich. Der Verkehr wurde für die Dauer der Unfallaufnahme abgeleitet. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden: am MG etwa 7.000 Euro, am Ford Mondeo etwa 6.500 Euro.

