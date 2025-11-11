PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Beim Vorbeifahren anderes Auto gestreift und weitergefahren - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Montag (10.11.2025) kam es gegen 06:27 Uhr in der Brunckstraße (aus Richtung L 523 kommend, Höhe Einmündung Ammoniakstraße) zu einem Verkehrsunfall mit zwei Autos. Als ein 48-jähriger mit seinem weißen Kia nach links in die Ammoniakstraße abbiegen wollte, wurde er von einem rechts vorbeifahrenden Mercedes gestreift. Dieser fuhr weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Am Kia wurde auf der Beifahrerseite der Außenspiegel, der Kotflügel und die Felge beschädigt. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Haben Sie den Vorfall beobachtet oder können Sie Angaben zum Fahrer des Mercedes-Benz machen? Der Mercedes müsste einen Schaden auf der Fahrerseite haben.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei einer Verkehrsunfallflucht um kein Kavaliersdelikt handelt. Eine Unfallflucht ist eine Straftat und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden. In vielen Fällen bleiben die Geschädigten auf ihren Kosten sitzen. Es könnte auch Ihr Auto treffen. Helfen Sie uns, den Unfallopfern zu helfen. Wenn Sie Zeuge einer Unfallflucht werden, notieren Sie das Kennzeichen oder machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy. Verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Pressestelle
Emil Baur
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 11.11.2025 – 14:12

    POL-PPRP: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 16-Jähriger

    Ludwigshafen (ots) - Nachtrag zur Pressemeldung vom 10.11.2025 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6155315 Die am 09.11.2025 als vermisst gemeldete 16-Jährige konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen. ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 14:02

    POL-PPRP: Bargeld und Schmuck aus Wohnung gestohlen

    Ludwigshafen (ots) - Am Montag (10.11.2025) zwischen 07 Uhr und 16:45 Uhr brachen Unbekannte in eine Wohnung in der Niedererdstraße/Ecke Siebenpfeifferstraße ein und stahlen Schmuck und Bargeld aus dieser. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Haben Sie zum genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Niedererdstraße gemacht? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 14:01

    POL-PPRP: Einbruch in Wohnhaus

    Speyer (ots) - Unbekannte brachen im Zeitraum zwischen Samstagmorgen (08.11.2025, 08 Uhr) und Sonntagmorgen (09.11.2025, 08:30 Uhr) in ein Wohnhaus im Buchenweg ein. Sie stahlen ein Telefon und Spirituosen aus dem Haus und entkamen unerkannt. Haben Sie im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich Waldseer Straße/Erlenweg/Buchenweg gemacht? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren