Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Beim Vorbeifahren anderes Auto gestreift und weitergefahren - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Montag (10.11.2025) kam es gegen 06:27 Uhr in der Brunckstraße (aus Richtung L 523 kommend, Höhe Einmündung Ammoniakstraße) zu einem Verkehrsunfall mit zwei Autos. Als ein 48-jähriger mit seinem weißen Kia nach links in die Ammoniakstraße abbiegen wollte, wurde er von einem rechts vorbeifahrenden Mercedes gestreift. Dieser fuhr weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Am Kia wurde auf der Beifahrerseite der Außenspiegel, der Kotflügel und die Felge beschädigt. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Haben Sie den Vorfall beobachtet oder können Sie Angaben zum Fahrer des Mercedes-Benz machen? Der Mercedes müsste einen Schaden auf der Fahrerseite haben.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei einer Verkehrsunfallflucht um kein Kavaliersdelikt handelt. Eine Unfallflucht ist eine Straftat und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden. In vielen Fällen bleiben die Geschädigten auf ihren Kosten sitzen. Es könnte auch Ihr Auto treffen. Helfen Sie uns, den Unfallopfern zu helfen. Wenn Sie Zeuge einer Unfallflucht werden, notieren Sie das Kennzeichen oder machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy. Verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell