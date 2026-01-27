POL-LIP: Bad Salzuflen. Tresor aus Imbiss gestohlen.

Lippe (ots) - Ein 25-jähriger Mann aus Horn-Bad Meinberg beleidigte und bedrohte am Montagabend (26.01.2026) auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Bahnhofstraße in Horn mehrere Passanten und trat gezielt gegen ein Auto. Als Zeugen ihn festhielten, stieß er einem zufällig anwesenden Helfer mit dem Ellenbogen in den Bauch. Bei der anschließenden Ingewahrsamnahme leistete der Mann Widerstand und versuchte, einer ...

