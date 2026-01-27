PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Tresor aus Imbiss gestohlen.

Lippe (ots)

Unbekannte Täter brachen zwischen Sonntagabend und Montagmorgen (25./26.01.2026) in einen Imbiss an der Langen Straße ein. Sie entwendeten einen Tresor mit Bargeld. Wer im genannten Zeitraum an der Langen Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter (05231) 6090 zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

