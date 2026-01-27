POL-LIP: Bad Salzuflen. Tresor aus Imbiss gestohlen.
Lippe (ots)
Unbekannte Täter brachen zwischen Sonntagabend und Montagmorgen (25./26.01.2026) in einen Imbiss an der Langen Straße ein. Sie entwendeten einen Tresor mit Bargeld. Wer im genannten Zeitraum an der Langen Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter (05231) 6090 zu melden.
