POL-LIP: Bad Salzuflen-Holzhausen. Felgen und Reifen gestohlen.
Lippe (ots)
Zwischen Donnerstagabend (22.01.2026) und Freitagmorgen (23.01.2026) bockten unbekannte Täter auf dem Gelände eines Gebrauchtwagenhandels an der Hauptstraße zwei Fahrzeuge auf und entwendeten komplette Radsätze. Ein Fahrzeug wurde dabei zusätzlich beschädigt. Der entstandene Schaden liegt laut ersten Schätzungen im unteren fünfstelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer (05231) 6090 zu melden.
