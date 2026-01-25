PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: (rp) Augustdorf - Nach Polizeieinsatz betrunken am Steuer erwischt

Lippe (ots)

Am 24.01.2026, gegen 01:45 Uhr, kam es im Augustdorfer Industriegebiet (Imkerweg) zu einem Polizeieinsatz. An dem Einsatz war auch ein 30 - jähriger Mann aus Hessisch - Oldendorf beteiligt. Bereits während des Einsatzes, fiel den beteiligten Beamten dessen Alkoholisierung auf. Kurz nach dem Einsatz erkannten die Beamten nun ebendiesen am Steuer eines BMW X3. Der Fahrer konnte darauf gestoppt und hinsichtlich des Grades seiner Alkoholisierung überprüft werden. Es zeigte sich, dass sich der 30 - jährige augenscheinlich im Bereich absoluter Fahruntüchtigkeit befand. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Trunkenheit am Steuer eingeleitet. Der Führerschein verbleibt in amtlicher Verwahrung.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

